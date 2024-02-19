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Грибники увидели в лесу заброшенный дом и решили войти. Внутри оказался лабиринт с дверьми разных размеров

Грибники увидели в лесу заброшенный дом и решили войти. Внутри оказался лабиринт с дверьми разных размеров

Люди внезапно обнаружили за узкой лесной полосой острую крышу давно заброшенного дома. Здание, казалось, было не только огромным, но и удивительным своим местоположением - далеко от дорог и других построек.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Любопытная находка.
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9 час.
Элеонора Коган
И что же там произошло? Может, и отзовётся кто?
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9 час.

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