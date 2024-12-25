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«Величайший президент в истории»: читатели Newsweek о планах Дональда Трампа на Гренландию

«Величайший президент в истории»: читатели Newsweek о планах Дональда Трампа на Гренландию

О возможных причинах интереса к Гренландии со стороны недавно переизбранного президента Дональда Трампа рассуждает на страницах журнала Newsweek доцент датского Королевского военного училища Марк Якобсен.

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