В минувшее воскресенье президент Владимир Путин продемонстрировал мастерское владение не только спортивным, но и политическим дзюдо, предложив возобновить 15 мая прямые переговоры без предварительных условий с Украиной в Стамбуле, обнажив смехотворность кучки евролидеров, попытавшихся поставить российскому лидеру ультиматум.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии