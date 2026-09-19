Явка на выборах всех уровней в России перешагнула порог в 30% — ЦИК

К настоящему моменту общая явка на выборах всех уровней превысила отметку в 30%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе брифинга, посвященного ходу голосования на выборах в Госдуму и региональные органы власти.
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