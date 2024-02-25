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Рогов: ВС РФ ударили по объекту инфраструктуры ВСУ на правом берегу Днепра

Рогов: ВС РФ ударили по объекту инфраструктуры ВСУ на правом берегу Днепра

Общественный и политический деятель Владимир Рогов поделился сведениями о том, что Вооружённые силы РФ провели атаку, целью которой оказался применявшийся боевиками ВС киевского режима инфраструктурный объект.

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