Рогов: ВС РФ ударили по объекту инфраструктуры ВСУ на правом берегу Днепра

Общественный и политический деятель Владимир Рогов поделился сведениями о том, что Вооружённые силы РФ провели атаку, целью которой оказался применявшийся боевиками ВС киевского режима инфраструктурный объект.
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