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Соратник Харрис Уолз: Маск скачет как угорелый на митингах в поддержку Трампа

Соратник Харрис Уолз: Маск скачет как угорелый на митингах в поддержку Трампа

Кандидат на пост вице-президента США от Демократической партии Тим Уолз раскритиковал поведение миллиардера Илона Маска на предвыборных мероприятиях Дональда Трампа, отметив, что тот "скачет как угорелый".

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