Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Минобороны России показали кадры финального этапа обмена пленными с Украиной

Министерство обороны России опубликовало видео финального этапа обмена пленными с Украиной. Как сообщили в министерстве, ещё 303 российских военнослужащих вернулись в Россию в рамках нового этапа обмена пленными с Украиной.

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