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Царьград

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Психолог Горшенин объяснил природу нарциссизма и его корни

Психолог Горшенин объяснил природу нарциссизма и его корни

Клинический психолог Кирилл Горшенин в подкасте «Меня бесит» на «Радио 1» говорит о нарциссизме. Объясняет, что здоровая нарциссическая часть свойственна каждому, но проблемы возникают, когда самоутверждение за счёт других становится основой самооценки.

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