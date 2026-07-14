Психолог Горшенин объяснил природу нарциссизма и его корни

Клинический психолог Кирилл Горшенин в подкасте «Меня бесит» на «Радио 1» говорит о нарциссизме. Объясняет, что здоровая нарциссическая часть свойственна каждому, но проблемы возникают, когда самоутверждение за счёт других становится основой самооценки.