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Царьград

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Обстрел Горловки: мирная жительница ранена, шесть кассетных снарядов за 10 мин

Обстрел Горловки: мирная жительница ранена, шесть кассетных снарядов за 10 мин

Мирная жительница Горловки получила ранения в результате обстрела со стороны украинских войск. Инцидент произошёл на проспекте Ленина, когда за десять минут по городу было выпущено шесть кассетных снарядов.

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