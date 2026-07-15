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Джош Нибо официально подписал 3-летний контракт с «Барселоной»

Центровой Джош Нибо продолжит карьеру в Испании. 28-летний бигмен (206 см) подписал 3-летнее соглашение с «Барселоной».

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