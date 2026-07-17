Иранское Fars опубликовало видео с маршрутом Трампа и призывом к его убийству

Иранское государственное агентство Fars распространило в соцсетях видео с инструкцией по убийству президента США: в ролике с заголовком на английском языке «Где можно убить Трампа?» показан предполагаемый маршрут автоколонны американского лидера от аэропорта до его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.