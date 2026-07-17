Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

433 подписчика

Иранское Fars опубликовало видео с маршрутом Трампа и призывом к его убийству

Иранское Fars опубликовало видео с маршрутом Трампа и призывом к его убийству

Иранское государственное агентство Fars распространило в соцсетях видео с инструкцией по убийству президента США: в ролике с заголовком на английском языке «Где можно убить Трампа?» показан предполагаемый маршрут автоколонны американского лидера от аэропорта до его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии