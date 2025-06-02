Одиннадцать научно доказанных привычек, снижающих риск рака

Почти 40% случаев рака можно предотвратить с помощью здорового образа жизни. Американский онколог предлагает 11 практических и научно обоснованных способов снижения онкорисков, сообщает The Washington Post.
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