Глава Гагаузии заявила, что проголосовала на выборах «против диктатуры»

Руководитель Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что проголосовала на молдавских президентских выборах «против диктатуры и преследования оппозиции, против запугивания несогласных и цензуры в СМИ и социальных сетях».
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