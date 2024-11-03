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Глава Гагаузии заявила, что проголосовала на выборах «против диктатуры»

Глава Гагаузии заявила, что проголосовала на выборах «против диктатуры»

Руководитель Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что проголосовала на молдавских президентских выборах «против диктатуры и преследования оппозиции, против запугивания несогласных и цензуры в СМИ и социальных сетях».

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