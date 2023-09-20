Военное обозрение

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Президент Польши: Украина как утопающий - при попытке её спасти можно самим уйти на дно

Президент Польши: Украина как утопающий - при попытке её спасти можно самим уйти на дно

Продолжающий свой визит в Нью-Йорк, где он выступил с трибуны ГА ООН, президент Польши Анджей Дуда отметился обращающими на себя внимание характеристиками в адрес Украины.

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