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Депутаты ЗСК обсудили стратегию развития промкомплекса региона

Депутаты ЗСК обсудили стратегию развития промкомплекса региона

В начале совещания руководитель краевого парламента напомнил о задачах по развитию отечественной промышленности, импортозамещению, обеспечению технологического суверенитета, изложенных в послании президента федеральному собранию.

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