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Пятый канал

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Силы ПВО сбили 15 беспилотников, летевших на Москву

Силы ПВО сбили 15 беспилотников, летевших на Москву

Пятнадцать беспилотников уничтожены на подлете к Москве 10 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

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