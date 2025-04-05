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Открытие Байкала. Петросян, Муравьева, Горбачева, Яметова, Фролова, Гущина, Акатьева, Садкова покажут программы

Турнир фигуристов, прошедший в конце февраля – начале марта, выйдет в эфир 6 апреля.  Т-Банк Открытие Байкала Женщины Начало – 12:15 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал.

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