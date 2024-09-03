Спасатели пришли на помощь туристке на Валааме

Женщина потеряла сознание на популярном туристическом объекте в Карелии В понедельник в 13 часов 30 минут на пульт пожарно-спасательной части №39 по охране острова Валаам поступил звонок с просьбой о помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии