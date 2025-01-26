Проект Kiwi Browser закрыт, репозиторий на GitHub переведён в Public archive, часть браузера будет жить в Microsoft EdgeКоманда Kiwi Browser сообщила об окончании поддержки проекта и переводе репозитория на GitHub в Public archive.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)