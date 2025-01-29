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Гастроэнтеролог рассказала об опасности переедания

Гастроэнтеролог рассказала об опасности переедания

Систематическое потребление избыточного количества калорий неизбежно перегружает организм. Это не только увеличивает массу тела, но и создает нагрузку на внутренние органы, в том числе на сердце, печень, поджелудочную железу, рассказала «Известиям» 29 января врач-гастроэнтеролог, эндоскопист клиники Gastro Clinic Натия Чехоева.

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