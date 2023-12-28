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  • lenivka
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  • Наталья Богочарова
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Безопасный Новый год для ваших любимцев: о чём должны знать владельцы собак

Безопасный Новый год для ваших любимцев: о чём должны знать владельцы собак

С наступлением Нового Года наступает время радости, веселья и, конечно, фейерверков. Однако, если у вас есть собака, необходимо помнить о том, что праздничная атмосфера может быть стрессовой для ваших питомцев.

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