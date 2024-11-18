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Сын мультимиллионера расправился с другом и пытался проникнуть в Букингемский дворец

В Великобритании начался суд над сыном мультимиллионера, владеющего крупной компанией по производству выпечки, который расправился с лучшим другом, а незадолго до этого пытался проникнуть на территорию Букингемского дворца.

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