Сын мультимиллионера расправился с другом и пытался проникнуть в Букингемский дворец

В Великобритании начался суд над сыном мультимиллионера, владеющего крупной компанией по производству выпечки, который расправился с лучшим другом, а незадолго до этого пытался проникнуть на территорию Букингемского дворца.
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