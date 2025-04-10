Оставить в СИЗО: суд не выпустил из-под стражи челябинского министра

И его статусных подельников, обвиняемых в многомиллионных хищениях.Мещанский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей министра дорожного хозяйства Челябинской области Алексея Нечаева и других участников уголовного дела о растрате бюджетных средств.