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Гарик Харламов, беременная Лиза Моряк, Олеся Иванченко и другие звёзды посетили премьеру фильма "Последний богатырь. Колобок"

Гарик Харламов, беременная Лиза Моряк, Олеся Иванченко и другие звёзды посетили премьеру фильма "Последний богатырь. Колобок"

В Москве состоялась светская премьера фильма "Последний богатырь. Колобок" режиссёра Антона Маслова, гостями которой стали: Гарик Харламов, который озвучил главного персонажа, беременная Лиза Моряк, Олеся Иващенко, которая недавно вышла замуж, Анастасия Сиваева, Прохор Шаляпин, Дарья Блохина.

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