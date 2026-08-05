Гарик Харламов, беременная Лиза Моряк, Олеся Иванченко и другие звёзды посетили премьеру фильма "Последний богатырь. Колобок"

В Москве состоялась светская премьера фильма "Последний богатырь. Колобок" режиссёра Антона Маслова, гостями которой стали: Гарик Харламов, который озвучил главного персонажа, беременная Лиза Моряк, Олеся Иващенко, которая недавно вышла замуж, Анастасия Сиваева, Прохор Шаляпин, Дарья Блохина.
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