В Китае оценили влияние планирующих бомб на СВО

Эксперт Сюэфэн: масштабное применение бомб с УМПК изменит ситуацию в зоне СВО Масштабное применение Воздушно-космическими силами России авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) изменит ситуацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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