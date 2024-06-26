В АТОР зафиксировали двукратный рост продаж туров в Таиланд

В Ассоциация туроператоров РФ сообщили о значительном росте интереса россиян к отдыху в Таиланде. За полгода в эту страну отправилось почти миллион туристов из России, что свидетельствует о двукратном увеличении продаж туров «Таиланд остается одним из самых популярных курортов для россиян, благодаря удобству перелетов и широкому выбору отдыха», — отмечают эксперты.