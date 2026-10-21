Президент футбольного клуба «Сочи», президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Борис Ротенберг-старший высказался о возможном допуске сборной России по хоккею до международных турниров.
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