Кросби продлил контракт с «Питтсбургом», ЦСКА накажут за «Зенит» – позор российского футбола», Дюков пойдет еще на один срок в РФС, новое поражение «Металлурга» и другие новости

1. Сидни Кросби продлил контракт с «Питтсбургом» на 2 года. Кэпхит 37-летнего форварда – 8,7 млн долларов, как и по двум предыдущим контрактам.
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