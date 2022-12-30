Форвард «Монпелье» Ваи первым после Мбаппе забил 20 голов в Лиге 1 до 20 лет

Форвард «Монпелье» Элье Ваи поразил ворота «Лорьяна» (2:0) в матче чемпионата Франции. 19-летний француз стал вторым игроком, забившим 20 голов в Лиге 1 в возрасте до 20 лет.
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