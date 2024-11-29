На основании видеофрагментов, выложенных в социальных сетях нарушений ПДД полиция лишает нарушителей прав на вождение.
ГАИ в Крыму
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На основании видеофрагментов, выложенных в социальных сетях нарушений ПДД полиция лишает нарушителей прав на вождение.
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