Боррель: Евросоюз предупредили за несколько дней об ударе Ирана по Израилю

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз заранее знал о готовящемся ответном ударе Ирана по Израилю, уведомление поступило объединению за несколько дней.
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