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«Пинок под зад»: литовский премьер-министр о переговорах Путина и Трампа

«Пинок под зад»: литовский премьер-министр о переговорах Путина и Трампа

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине будут «пинком под зад» для стран Европы, которым пора «проснуться» и начать действовать самостоятельно.

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Комментарии
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ПавелЗзаварзин
Палуцкас - жалкий ссыкун...
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22 час.
Анатолий Анатольев
ЕС  себя на 0 умножает, а причина = случайные руководители у власти!!!!! А правильно НЕДАЛЕКИЕ!
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22 час.
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