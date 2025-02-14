«Пинок под зад»: литовский премьер-министр о переговорах Путина и Трампа

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине будут «пинком под зад» для стран Европы, которым пора «проснуться» и начать действовать самостоятельно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии