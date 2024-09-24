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СССР-Россия

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"Пугачева - дутая фигура". Галкин дал интервью

"Пугачева - дутая фигура". Галкин дал интервью

Советский и российский актёр театра и кино Борис Галкин, известный зрителю по кинолентам "В зоне особого внимания", "Ожидание полковника Шалыгина", "Ответный ход", "Тайга.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
👍👍👍👍👍
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16 час.
М
Мария
Как надо ненавидеть свою страну, чтобы променять Москву на зарубежное захолустье и скитаться по миру на манер дерьма в проруби???? У Аллы поехала крыша. Променяла уважение людей на молодого пидора-придурка.....Всё это не от большого ума.
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14 час.

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