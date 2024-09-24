"Пугачева - дутая фигура". Галкин дал интервью

М

Мария

Как надо ненавидеть свою страну, чтобы променять Москву на зарубежное захолустье и скитаться по миру на манер дерьма в проруби???? У Аллы поехала крыша. Променяла уважение людей на молодого пидора-придурка.....Всё это не от большого ума.