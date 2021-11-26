Джеймс Харден: «Бруклин» движется в правильном направлении»

Защитник «Нетс» Джеймс Харден заявил, что его радует прогресс команды в последних матчах. «Мы знали, что на это уйдет определенное время, к тому же процесс продолжается, но у нас есть ощущение, что «Бруклин» движется в правильном направлении.

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