Джеймс Харден: «Бруклин» движется в правильном направлении»

Защитник «Нетс» Джеймс Харден заявил, что его радует прогресс команды в последних матчах. «Мы знали, что на это уйдет определенное время, к тому же процесс продолжается, но у нас есть ощущение, что «Бруклин» движется в правильном направлении.
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