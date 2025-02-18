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Царьград

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Мужчина набросился на сотрудницу "скорой", которая пыталась его спасти

Мужчина набросился на сотрудницу "скорой", которая пыталась его спасти

Жена агрессора из Магнитогорска обвинила фельдшеров, что это они спровоцировали пациента.Вопиющее происшествие, которое подчеркивает опасность, подстерегающую медицинских работников на вызовах, случилось в Магнитогорске.

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