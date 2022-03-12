Патрик Беверли: «Лука Дончич чертовски крепкий, при этом еще и симулирует»

Разыгрывающий «Миннесоты» Патрик Беверли объяснил, в чем заключается сложность при опеке лидера «Далласа» Луки Дончича.

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