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Trump Says All Mines Cleared From Strait Of Hormuz, Warns Military Options Still On Table

Trump Says All Mines Cleared From Strait Of Hormuz, Warns Military Options Still On Table

Trump Says All Mines Cleared From Strait Of Hormuz, Warns Military Options Still On Table President Trump took to Truth Social on Tuesday to declare that all mines have been removed from the Strait of Hormuz - it what seems yet another attempt to declare all is well at a moment Washington has shifted from prior military operations to an economic 'strangulation' and siege policy targeting the Islamic Republic.

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