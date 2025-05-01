РСТ предложил увеличить пропускную способность КПП на Крымском мосту

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил властям Крыма и Краснодарского края рассмотреть возможности увеличения пропускной способности КПП, которые расположены при въездах на Крымский мост.
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