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РСТ предложил увеличить пропускную способность КПП на Крымском мосту

РСТ предложил увеличить пропускную способность КПП на Крымском мосту

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил властям Крыма и Краснодарского края рассмотреть возможности увеличения пропускной способности КПП, которые расположены при въездах на Крымский мост.

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