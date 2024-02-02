Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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БИ-Лёва назвал истинную причину их ареста в Таиланде

БИ-Лёва назвал истинную причину их ареста в Таиланде

Нет, друзья, оказывается настоящей причиной их ареста это не собственная жадность до денег и не наплевательское отношение к законам страны, в которой они нелегально давали свои концерты.

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Комментарии
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Мария Беликова
Удивительно, что не говорят, мол, Путин испугался очередных конкурентов на выборах.
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9 час.
А
Александр
бу бу 2
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2 час.
Mихаил Р
Все они уже в Израиле.
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1 час.

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