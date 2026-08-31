Команда из Подольска победила в экстремальном забеге «Наследники Победы»

Молодежный патриотический экстремальный забег «Наследники Победы» прошел на полигоне Алабино в Наро-Фоминске, сообщает пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Московской области.
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