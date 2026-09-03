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Царьград

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В Московском зоопарке родился детеныш овцебыков Шарлотты и Фунтика

В Московском зоопарке родился детеныш овцебыков Шарлотты и Фунтика

4 июля в Московском зоопарке пара овцебыков Шарлотта и Фунтик стала родителями. Их детёныш весом 13 кг набрал 24 кг за полтора месяца и находится с матерью в вольере.

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