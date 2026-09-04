❓В каких случаях родителям школьников стоит обратиться к психологу Проблемы могут варьироваться от плохой успеваемости до буллинга в школе, рассказала клинический перинатальный психолог Полина Гурулёва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым