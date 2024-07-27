Эксперт рассказал об особенностях негосударственных пенсионных фондов

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) предлагают россиянам ряд возможностей: хранить и преумножать свои пенсионные накопления, копить на дополнительную пенсию самостоятельно или с работодателем, а также формировать долгосрочные сбережения.
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