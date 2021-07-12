Пусть живет на отцовскую пенсию или идет работать...

Стерва & К°РаботаПусть живет на отцовскую пенсию или идет работать... Женщина рассказывает о своей очень непростой житейской ситуации. Марина (назовем её так) вдова. Овдовела в 29 лет.Вернуться к статье152НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьтуся петроваесть же бабы дуры !!!Альфия Ахмедшинаплотит ли он сыну еще и сколько ему летVera DobryaginaВот и проявился через 6 лет строитель)))Ей 35, ему - 43, сыну - 16, сейчас ещё ребёнок родится. А сколько проблем впереди. И чем женщины думают вообще? Жила себе, в собственной ухоженной квартире, никому ничем не обязана. И прекрасно вырастила бы сына, выучила, и не слышала бы таких обидных слов от мужчины, которому нужно было где-то пристроиться, чтоб квартиру не снимать.Виктор Белогорцевху..ю городишь, по закону он и до 16 не обязан содержать её ребенкаVera DobryaginaЭто понятно, что я ещё могу городить)))Если не усыновил - не обязан, но мы этого не знаем.Виктор Белогорцевтолько дебил будет усыновлять не своего ребенка, даже если усыновил, совершено летнего содержать не обязанVera DobryaginaА кто сказал, что он не дебил. Мало их, что ли? Да и до 18 ещё два года.Виктор Белогорцевиз текста следует, что не дебил с 14 до 18 считается частично дееспособнымВиктор Белогорцева с 16 может быть признан эмансипированнымVera DobryaginaОпять фантазировать будем? Я про мужика пишу, что дебил, а не про сына, умник)))Виктор Белогорцевты вумница, у пацана появляются не только права, но и обязанности теперь буду знать, что любой взявший под крылышко чужого ребенка в бабьих глазах выглядит дебилом и все РСП пусть идут лесомVera DobryaginaТолько дебил будет усыновлять не своего ребёнка - это твой комментарий. Не вали с больной головы на здоровую. Ты уже не помнишь, что пишешь, поэтому иди сам лесом))) Дуремар)))Виктор Белогорцеввумница, мужик не усыновлял чужого отпрыска ну и нудная ты и противная БАБИЩЕ и не бывать тебе в списках женщин никогдаVera DobryaginaПосле твоих комментариев в цирк ходить не надо))) Сам-то уже давно в списки попал - зануда противная)))Виктор Белогорцеви слава богу и не дай бог вляпаться в списки путевыхКомментировать
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