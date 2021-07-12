Стерва & К°

98 743 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Белогорцев
    чаще всего именно дура всегда права и ни кому не уступит, залезет на плечи пому что ты дебильный кАзел и именно она р...Не нужны чужие де...
  • Malvina Ya
    Не согласна с вами. Если хотите жить, а не отживать - учитесь уступать, понимать, доверять, не нужно заглядывать на л...Не нужны чужие де...
  • Malvina Ya
    А может причина в том, что нет должного внимания? На фига мне марсадес и десять шуб))), если честно, мне и одну шубу ...Не нужны чужие де...

Пусть живет на отцовскую пенсию или идет работать...

Пусть живет на отцовскую пенсию или идет работать...

Женщина рассказывает о своей очень непростой житейской ситуации. Марина (назовем её так) вдова. Овдовела в 29 лет.

Вернуться к статье
152
Обсудить
туся петрова
есть же бабы дуры !!!
Альфия Ахмедшина
плотит ли он сыну еще и сколько ему лет
Vera Dobryagina
Вот и проявился через 6 лет строитель)))Ей 35, ему - 43, сыну - 16, сейчас ещё ребёнок родится. А сколько проблем впереди. И чем женщины думают вообще? Жила себе, в собственной ухоженной квартире, никому ничем не обязана. И прекрасно вырастила бы сына, выучила, и не слышала бы таких обидных слов от мужчины, которому нужно было где-то пристроиться, чтоб квартиру не снимать.
Виктор Белогорцев
ху..ю городишь, по закону он и до 16 не обязан содержать её ребенка
Vera Dobryagina
Это понятно, что я ещё могу городить)))Если не усыновил - не обязан, но мы этого не знаем.
Виктор Белогорцев
только дебил будет усыновлять не своего ребенка, даже если усыновил, совершено летнего содержать не обязан
Vera Dobryagina
А кто сказал, что он не дебил. Мало их, что ли? Да и до 18 ещё два года.
Виктор Белогорцев
из текста следует, что не дебил с 14 до 18 считается частично дееспособным
Виктор Белогорцев
а с 16 может быть признан эмансипированным
Vera Dobryagina
Опять фантазировать будем? Я про мужика пишу, что дебил, а не про сына, умник)))
Виктор Белогорцев
ты вумница, у пацана появляются не только права, но и обязанности теперь буду знать, что любой взявший под крылышко чужого ребенка в бабьих глазах выглядит дебилом и все РСП пусть идут лесом
Vera Dobryagina
Только дебил будет усыновлять не своего ребёнка - это твой комментарий. Не вали с больной головы на здоровую. Ты уже не помнишь, что пишешь, поэтому иди сам лесом))) Дуремар)))
Виктор Белогорцев
вумница, мужик не усыновлял чужого отпрыска ну и нудная ты и противная БАБИЩЕ и не бывать тебе в списках женщин никогда
Vera Dobryagina
После твоих комментариев в цирк ходить не надо))) Сам-то уже давно в списки попал - зануда противная)))
Виктор Белогорцев
и слава богу и не дай бог вляпаться в списки путевых

Картина дня

наверх