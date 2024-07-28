Куриный рулет с луком, морковью и грибами

На выходных порадуйте своих домашних вкусным блюдом-рулетом из курицы. Курочка получается сочной и ароматной, а в сочетании с овощами и грибами -это вдвойне вкусней! Для приготовления рулета нам понадобится : Курица Лук репчатый Морковь Грибы Масло растительное Соль и специи Для начала необходимо подготовить начинку.