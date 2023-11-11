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PSJ: странные завихрения на поверхности Луны могут быть связаны с ее топографией

PSJ: странные завихрения на поверхности Луны могут быть связаны с ее топографией

Американские астрономы из Планетологического института в штате Аризона приблизились к разгадке происхождения так называемых лунных "вихрей" — извилистых образований на поверхности спутника нашей планеты, отличающихся высокой отражающей способностью.

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