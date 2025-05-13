ЕС спорит о 17-м пакете санкций: угроза ветирования со стороны Венгрии

Страны ЕС не могут согласовать 17-й пакет санкций против России из-за разногласий. Встреча "коалиции желающих" в Киеве во главе с Макроном повысила градус напряженности, требуя от Москвы 30-дневного перемирия.
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