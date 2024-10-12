Пушков: саммит БРИКС в РФ демонстрирует потерю авторитета Запада

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что увеличивающееся количество стран, желающих присоединиться к саммиту БРИКС, свидетельствует о потере веры в Запад и его идеалы.
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