Пушков: саммит БРИКС в РФ демонстрирует потерю авторитета Запада

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что увеличивающееся количество стран, желающих присоединиться к саммиту БРИКС, свидетельствует о потере веры в Запад и его идеалы.