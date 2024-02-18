РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Экс-агент Джиральди: Авдеевка показала, Киев обречен на провал, иллюзии окончательно развеяны

Экс-агент Джиральди: Авдеевка показала, Киев обречен на провал, иллюзии окончательно развеяны

Бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди заявил о том, что взятие Россией Авдеевки говорит о грядущем поражении ВСУ, здесь даже не требуется особый анализ, фронт в зоне проведения СВО грозит обрушиться в любой момент.

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