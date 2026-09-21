Кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года, национальный секретарь Французской компартии Фабьен Руссель заявил, что отказ французских властей и руководства Евросоюза от диалога с Россией вызывает вопросы.
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